Fransa’da bu kez çevreciler ayakta

Fransa
'da
çevreciler başkent Paris
'in 15 km kuzeyindeki, kente yakın kalan tek tarım alanının iş merkezi ve eğlence parkına dönüştürülmesi planına karşı çıkarak gösteri düzenledi. EuropaCity isimli projeye göre, alanın 280 hektarlık bölümü, iş merkezi ve tam 3 milyar euro değerinde bir eğlence parkına dönüştürülecek. Park içinde maket kayak pistlerinden lunapark araçlarına, sirkten otellere pek çok etkinlik alanının oluşturulması planlanıyor. Çevreciler, alanın kentte geriye kalan tek yeşil alan olduğunu belirterek karşı çıkıyor.