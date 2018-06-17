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Gece kulübünde gazlı katliam

'nın başkenti Caracas'ta yüzlerce kişinin katıldığı partide kavga çıktı, bu sırada dışarıdan içeriye biber gazı atıldı. 17 kişinin feci şekilde öldüğü olayda yaşamını yitirenlerden sekizinin boğulduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 20:32 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 05:30
Gece kulübünde gazlı katliam

Ekonomik darboğazdan kurtulamayan 'da, bir gece kulübünde biber gazlı katliam yaşandı.

Başkent Caracas'taki Los Cotorros isimli gece kulübünde verilen partiye, 500'den fazla insan katıldı. Parti sürerken iki grup birbiriyle kavga etmeye başladı, bu sırada içeriye biber gazı atıldı.

Büyük paniğin yaşandığı kulüpte insanlar birbirini ezdi, 17 kişi feci şekilde öldü. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, hayatını kaybedenlerin boğulduğunu açıkladı.

Beş kişinin de yaralandığı olay, ülkede şok etkisi yarattı.

Venezuela polisi, devam eden soruşturmada şimdiye kadar yedi şüpheliyi tutukladı.

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Gece kulübünde gazlı katliam
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