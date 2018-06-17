Gece kulübünde gazlı katliam

Ekonomik darboğazdan kurtulamayan Venezuela'da, bir gece kulübünde biber gazlı katliam yaşandı.

Başkent Caracas'taki Los Cotorros isimli gece kulübünde verilen partiye, 500'den fazla insan katıldı. Parti sürerken iki grup birbiriyle kavga etmeye başladı, bu sırada içeriye biber gazı atıldı.

Büyük paniğin yaşandığı kulüpte insanlar birbirini ezdi, 17 kişi feci şekilde öldü. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, hayatını kaybedenlerin boğulduğunu açıkladı.

Beş kişinin de yaralandığı olay, ülkede şok etkisi yarattı.

Venezuela polisi, devam eden soruşturmada şimdiye kadar yedi şüpheliyi tutukladı.