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'da yük gemisi batıyor

Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 14:49
Hırvatistan'da Türk yük gemisi batıyor

yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirilmesi üzerine ve 'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi.

85 metre uzunluğundaki geminin 11'i , 2'si vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi.

Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na götürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı.

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Hırvatistan'da Türk yük gemisi batıyor
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