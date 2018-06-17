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'te Türkmen daire başkanına

Irak Sağlık Bakanlığına Bağlı Planlama Daire Başkanı , evinde silahla vurularak öldürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 23:16
Kerkük'te Türkmen daire başkanına suikast

Irak'ın kentinde, Sağlık Bakanlığına Bağlı Kerkük Planlama Daire Başkanı , evinde uğradığı sonucu yaşamını yitirdi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Sağlık Bakanlığına Bağlı Kerkük Planlama Daire Başkanı İstibrak Abdullatif, evinde kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti." dedi.

Türkmen daire başkanı İstibrak'ın babasının da evde ölü bulunduğunu belirten Kamil, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

KERKÜK'TE 8 AYDA 21 TÜRKMEN SUİKASTA KURBAN GİTTİ

Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar dikkati çekiyor. Saldırıların hedefinde siyasetçi ve öğretim görevlileri başta olmak üzere Türkmenler içinde farklı sosyal altyapıya sahip kişiler yer alıyor. Kerkük'te 8 ay içinde 21 Türkmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Zengin petrol yataklarına sahip Kerkük'teki Türkmenlere karşı 16 Ekim 2017'den bu yana farklı tarihlerde çeşitli silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırıların "suikast" şeklinde düzenlenmesi ve çoğunun "faili meçhul" kalması, kentteki tüm Türkmenleri tedirgin ediyor.

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Kerkük'te Türkmen daire başkanına suikast
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