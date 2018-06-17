Venezuela’da gece kulübünde izdiham: 17 ölü

Güney
Amerika ülkesi Venezuela
'nın başkenti Caracas'ta bir gece kulübünde çıkan izdihamda 17 genç hayatını kaybetti. Gece kulübünde mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında çıkan kavgada, kulüp içinde göz yaşartıcı bomba patlatıldı. Çıkan izdihamda 17 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kulüpteki izdihamda hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Polis, kulübünün sahibinin ve göz yaşartıcı bombayı patlatan kişinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına aldığı öğrenildi.