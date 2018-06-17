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’da gece kulübünde izdiham: 17 ölü

Giriş Tarihi: 17.6.2018
Venezuela’da gece kulübünde izdiham: 17 ölü
Güney Amerika ülkesi 'nın başkenti Caracas'ta bir gece kulübünde çıkan izdihamda 17 genç hayatını kaybetti. Gece kulübünde mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında çıkan kavgada, kulüp içinde göz yaşartıcı bomba patlatıldı. Çıkan izdihamda 17 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kulüpteki izdihamda hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Polis, kulübünün sahibinin ve göz yaşartıcı bombayı patlatan kişinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına aldığı öğrenildi.
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