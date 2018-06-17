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ve Makedonya "isim sorunu" anlaşmasını imzaladı

ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 12:25
Yunanistan ve Makedonya isim sorunu anlaşmasını imzaladı

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.

Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in yanı sıra Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.

Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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Yunanistan ve Makedonya "isim sorunu" anlaşmasını imzaladı
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