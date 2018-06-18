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'den flaş açıklaması

, "ABD, güvenilir insan hakları organizasyonlarının belirttiği üzere şu anda sayıları 150'yi geçmiş olan Federasyonu tarafından siyasi ve dini sebeplerden tutuklu bulunan kişiler için derin kaygı duyuyor" açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 18:48
ABD'den flaş Rusya açıklaması

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'da siyasi ve dini sebeplerle tutuklananların sayısının 150'yi geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, ", güvenilir insan hakları organizasyonlarının belirttiği üzere şu anda sayıları 150'yi geçmiş olan Rusya Federasyonu tarafından siyasi ve dini sebeplerden tutuklu bulunan kişiler için derin kaygı duyuyor." ifadesine yer verildi.

"Özellikle haksız yere tutuklu bulunan ve şu anda açlık grevine başlamış dört Ukraynalının durumundan kaygı duyuyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Rusya'ya söz konusu kişileri serbest bırakması çağrısı yapıldı.

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ABD'den flaş Rusya açıklaması
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