Son Dakika: Anlaşma sonuç verdi! Türk askeri Menbiç'te...

Ankara ile Washinton arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Münbiç kırsalına giriş yaptı.

Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, ABD birlikleriyle birlikte bölgede ortak devriyeye başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Münbiç'le ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Son Dakika: Anlaşma sonuç verdi! Türk askeri Münbiç'te...

YPG BURADAN ÇIKARILACAK



Washington'da yapılacak görüşmelerin ardından YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu yol haritasında somut adımlar var ve bunlar somut bir takvime bağlı. Somut adım: YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. 'Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim' diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil," dedi.

İşte Münbiç'ten ilk görüntüler...

YPG ÇEKİLDİKTEN SONRA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALACAĞIZ



YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine Türkiye'nin nezaret edeceğini ve bu süreci yerinde denetleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Son dakika gelişmesi: Münbiç'ten ilk görüntüler!





"YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız; boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye. Burada kriter, buranın demografik yapısı. Yüzde 90'dan fazla Arapların yaşadığı bir bölge. Kürtler yüzde 2 ise yönetimde de yüzde 2'den fazla olmaz. Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşturulması için de bu adımların atılması. Menbiç modeli daha sonrası için de bir model olacak. Başka şehirlere de gideceğiz, örneğin Rakka. Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetimin de Kürtler'den oluşması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım."