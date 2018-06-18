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’de Ejderha Teknesi Festivali'nin kazananları belli oldu

’in en üst düzey bot yarışı olan geleneksel Ejderha Teknesi Festivali’nde 500 metrede kazananlar belli oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:24
Çin’de Ejderha Teknesi Festivali'nin kazananları belli oldu

'in en üst düzey bot yarışı olan geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'nde 500 metrede kazananlar belli oldu. Milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan Ejderha Teknesi Festivali, bugün yapılan 500 metrelik yarışla sona erdi. Festival kapsamında yapılan 500 metrelik yarışlarda kazanlar kadınlarda , erkelerde ise oldu.

Kadınlarda Liaocheng Üniversitesi takımı 500 metreyi 2.27 saniyede bitirerek şampiyon olurken, erkelerde ise Jimei Üniversitesi 2.21 dakikada birinci oldu.
Bu yılki festivalin 4'üncü ayağı Fuzhou şehrinde yapılırken, önceki üç ayak Hainan, Hunan ve Jiangsu'da düzenlenmişti.
Ejderha Teknesi Festivali, milattan önce 240 yılında şair Qu Yuan'ın ülkesinden sürgün edilmesinin ardından kendisini nehre atarak intihar etmesi üzerine gelişen efsaneden yola çıkılarak düzenlenmeye başlanmış.

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Çin’de Ejderha Teknesi Festivali'nin kazananları belli oldu
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