Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Filistin'den ABD'ye sert suçlama

'den 'ye sert suçlama

yönetimi, 'nin "insani yardım" adı altında 'yi 'dan ayırmaya çalıştığını belirtti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudayne, "ABD ve 'in insani yardım adı altında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma planlarının, Filistin halkı ve yönetimi tarafından hiç bir şekilde meşru olarak kabul edilmeyeceğini" ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 19:15
Filistin'den ABD'ye sert suçlama

Bu planlarla ulusal projesini baltalamayı ve 'yi insani bir meseleye indirgemeyi hedeflediklerini kaydeden Ebu Rudayne ayrıca "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen 'nin siyasi barış planıyla ilgili de hiçbir fikre yanaşmayacaklarını yineledi.

İNSANİ YARDIM ADI ALTINDA...

gazetesi "Hareetz"in İsrailli bazı kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, ABD'li bir heyetin, 'ın Kuzey Sina bölgesinde Gazze Şeridi'ne yardım hedefiyle kurulacak projelere yüz milyonlarca dolar yatırım yapmaları için bazı Arap ülkelerini ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti.

BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin'i Koruma tasarısı

ARAP ÜLKELERİNE EMPOZE EDİLECEK

Haberde ayrıca bu fikrin, ABD Başkanı Donald 'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın önümüzdeki günlerde, , , Mısır, ve İsrail'e gerçekleştirecekleri ziyaretler sırasında söz konusu ülkelere sunulacağı kaydedilmişti.

Son dakika: Filistin, ABD ile barış görüşmelerini askıya aldı

Filistinli bazı yetkililer de ABD yönetiminin, "Gazze Şeridi'nde bir devlet kurulması, 'da sınırlı özerkliğin yanı sıra İsrail'in 'ün hem doğu hem de batısında kontrolü elinde bulundurduğu bir siyasi çözümü" hayata geçirmeye çalıştığını ifade ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistin'den ABD'ye sert suçlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN