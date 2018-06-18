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grevlerde rekor kırdı

'da havayolu çalışanları 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak 'da rekor kırdığı belirtildi. yayımladığı raporda, Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanlarının 254 gün greve giderek Avrupa'da rekor kırdığı ifade edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 14:39
Fransa grevlerde rekor kırdı

'da havayolu çalışanları 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak 'da rekor kırdığı belirtildi. yayımladığı raporda, Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanlarının 254 gün greve giderek Avrupa'da rekor kırdığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu dönemde toplam grev günü sayısı sıralamasında 46 günle, 37 günle, Portekiz 10 günle ve 4 günle Fransa'dan sonra yer aldı.

254 GÜNLÜK GREV

Fransa'da havayolu çalışanlarının 254 günlük grevinin günde ortalama 652 uçuşun iptal edilmesine neden olduğu bildirildi. Öte yandan raporda, Fransa'nın, havaalanlarındaki güvenlik ve uçuş kontrollerinden dolayı Avrupa genelindeki gecikmeli uçuşların yüzde 33'ünden sorumlu olduğu, bu nedenle havayolu şirketlerinin yıllık 300 milyon avro zarar gördüğü belirtildi.

Fransız ulusal havayolu şirketi çalışanlarının son birkaç aydır greve gitmesi uçuşlarda sık sık iptallerin ve gecikmelerin yaşanmasına neden olmuştu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebinde bulunan Air France çalışanlarının grevi özellikle ülkenin ekonomisini ciddi manada etkilediği ifade edilmişti.

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Fransa grevlerde rekor kırdı
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