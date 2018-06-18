Marsilya Engin için yürüdü

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Fransa'nın Marsilya kentinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü Engin Güneş (28) için düzenlenen "beyaz yürüyüş"e 3 bin kişi katıldı. Protestocular, 25 Mayıs gecesi bir spor derneğine ait kafeteryada otururken kurşunların hedefi olan Güneş'in fotoğrafı ve "bir daha asla" yazan beyaz tişörtler giydi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin'e tepki gösteren protestocular, Engin ve ailesine kayıtsız kalındığını belirtti. Yürüyüşe katılan Bölge Senatörü Samia Ghali, Macron'a mektup yazarak Güneş ailesini Elysee Sarayı'nda kabul etmesini talep etti. Uzun yıllar önce Fransa'ya göç eden Bayburtlu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olan Güneş'in 5 ablasının, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için gelecek günlerde Paris'e gidecekleri, Elysee Sarayı önünde benzer bir gösteri yapacakları öğrenildi.