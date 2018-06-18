Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Nancy Ajram aile boyu İstanbul aşığı

aile boyu aşığı

Giriş Tarihi: 18.6.2018
Nancy Ajram aile boyu İstanbul aşığı
Lübnanlı şarkıcı , 'da konser verdi. Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ajram, "İstanbul her zamanki gibi çok güzel. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gezmek amacıyla ailemi de yanıma alarak İstanbul'a sık sık geliyorum. Bu kez Ramazan Bayramı'na denk geldiği için bayram tatilini de burada yapmak istedim. İstanbul'da kaldığım otelin civarını gezdim. Her geldiğimde ismini bilmediğim sokak ve caddelerde gezerim" diye konuştu. Gece yarısı sahneye çıkan sanatçı, "Ma Tegi Hena", "Ya Ghali", "El Donia Helva" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nancy Ajram aile boyu İstanbul aşığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN