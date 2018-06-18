Nancy Ajram aile boyu İstanbul aşığı

Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram
, İstanbul
'da konser verdi. Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ajram, "İstanbul her zamanki gibi çok güzel. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gezmek amacıyla ailemi de yanıma alarak İstanbul'a sık sık geliyorum. Bu kez Ramazan Bayramı'na denk geldiği için bayram tatilini de burada yapmak istedim. İstanbul'da kaldığım otelin civarını gezdim. Her geldiğimde ismini bilmediğim sokak ve caddelerde gezerim" diye konuştu. Gece yarısı sahneye çıkan sanatçı, "Ma Tegi Hena", "Ya Ghali", "El Donia Helva" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.