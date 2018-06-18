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'den " krizi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Hasan , krizinin siyasi yollarla çözülmesini istedi. Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, Yemen'in sahilinde bulunan liman kenti Hudeyde'deki çatışmalara dikkat çekerek çözüm için siyasi yollara odaklanılması gerektiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 19:46
Ruhani'den Yemen krizi açıklaması

Cumhurbaşkanı Hasan , Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile telefonda görüştü.

Bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede 'in sahilinde bulunan liman kenti Hudeyde'deki çatışmalara değinen Ruhani, Yemen krizinin savaşla değil siyasi yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani de bölge sorunlarının diyalogla çözülmesi gerektiğini belirterek, hiçbir ülkenin bir başka ülkeye kendi görüşlerini dayatmaması gerektiğini vurguladı.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran İran'ın destek verdiği Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Ruhani'den "Yemen krizi" açıklaması
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