Rusya, Afganistan’ın Taliban ile ateşkesi uzatmasından memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban ile varılan geçici ateşkesin uzatıldığına dair açıklamasının memnun edici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kabil'in yeni girişiminin uzun süredir devam eden Afganistan topraklarında kardeş kavgasını sona erdireceğini ümit ediyoruz. Bu girişim barış diyaloğu ve ulusal uzlaşma sürecinin başlamasına yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmiş, 16 Haziran'da da ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını duyurmuştu.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldığını açıklamıştı. Taliban, böylece 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etmiş oldu.