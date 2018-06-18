Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya, Afganistan’ın Taliban ile ateşkesi uzatmasından memnun

, ’ın ile ateşkesi uzatmasından memnun

, yönetiminin ile ateşkes kararını uzatmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'in yeni girişiminin uzun süredir devam eden Afganistan topraklarında kardeş kavgasını sona erdireceğini ümit ediyoruz" denildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 18:28
Rusya, Afganistan’ın Taliban ile ateşkesi uzatmasından memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı 'nin ile varılan geçici ateşkesin uzatıldığına dair açıklamasının memnun edici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kabil'in yeni girişiminin uzun süredir devam eden Afganistan topraklarında kardeş kavgasını sona erdireceğini ümit ediyoruz. Bu girişim barış diyaloğu ve ulusal uzlaşma sürecinin başlamasına yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmiş, 16 Haziran'da da ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını duyurmuştu.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldığını açıklamıştı. Taliban, böylece 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya, Afganistan’ın Taliban ile ateşkesi uzatmasından memnun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN