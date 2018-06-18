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Son dakika: 'da meydana geldi

'nın en büyük ikinci kenti olan Osaka şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı...

Giriş Tarihi: 18.6.2018 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 08:46
Son dakika: Japonya'da deprem meydana geldi

'nın Osaka şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre içlerinde 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken Japon hükümetinden yapılan açıklamada fabrika hatlarının kapatıldığı, ana su hatlarında hasar oluştuğu belirtildi. Bölgedeki tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Japon elektrik dağıtım şirketi Kansai Electric, Osaka yakınlarında bulunan Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.

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Son dakika: Japonya'da deprem meydana geldi
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