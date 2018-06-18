Son dakika: Japonya'da deprem meydana geldi

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre içlerinde 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken Japon hükümetinden yapılan açıklamada fabrika hatlarının kapatıldığı, ana su hatlarında hasar oluştuğu belirtildi. Bölgedeki tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.





Japon elektrik dağıtım şirketi Kansai Electric, Osaka yakınlarında bulunan Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.



