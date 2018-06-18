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Son dakika: 'dan 'Menbiç' açıklaması

Türk askerinin Menbiç'te göreve başlamasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama geldi. 'dan yapılan açıklamada "Her iki taraf ayrı bir şekilde devriye geziyor.' denildi.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 19:20

Yerel kaynaklar, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askerinin Menbiç'in dış mahallerine girdiğini aktardı. Türk konvoyuna ABD helikopterlerinin eşlik ettiği de gelen bilgiler arasında... Öte yandan Başbakan Yıldırım, "Türk askeri bugün Menbiç'te göreve başladı" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinginde yaptığı açıklamada "Şu anda Menbiç'te ne dedik? "Terör örgütleri çıkacak" dedik. Başladı mı çıkmaya. Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. İş bilenin kılıç kuşananın" ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

'dan yapılan açıklamada "Her iki taraf ayrı bir şekilde devriye geziyor.' denildi.

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Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması
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