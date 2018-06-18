Son dakika: ABD Esad güçlerini hedef aldı: 38 ölü!

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona ait bir savaş uçağının, Irak sınırı yakınındaki bir askeri mevziyi bombaladığını bildirdi. Birden çok Suriye askerinin öldüğü belirtilen haberde, bazı askerlerin de saldırı sonucu yaralandığı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre; Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ebu Kemal kentindeki bu saldırılarda en az 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Ancak Reuters'a konuşan ABD'li koalisyon sözcüsü Sean Ryan, bölgede saldırı düzenlemediklerini savundu.