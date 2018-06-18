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Son dakika: ABD Esad güçlerini hedef aldı: 38 ölü!

merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de Esad güçlerine yönelik hava saldırılarında 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 10:10
Son dakika: ABD Esad güçlerini hedef aldı: 38 ölü!

resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyona ait bir savaş uçağının, sınırı yakınındaki bir askeri mevziyi bombaladığını bildirdi. Birden çok Suriye askerinin öldüğü belirtilen haberde, bazı askerlerin de saldırı sonucu yaralandığı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre; merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ebu Kemal kentindeki bu saldırılarda en az 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Ancak Reuters'a konuşan ABD'li koalisyon sözcüsü Sean Ryan, bölgede saldırı düzenlemediklerini savundu.

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Son dakika: ABD Esad güçlerini hedef aldı: 38 ölü!
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