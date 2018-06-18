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Son dakika:'te trafik sı: 11 ölü

'te bir kamyonetin yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:45

'te bir kamyonetin yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şinhua Haber Ajansında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Nilphamari bölgesinde, arkasında yaklaşık 10 kişi taşıyan kamyonetle, bir yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Nilphamari Polisi Atikur Rahman, yaptığı açıklamada, sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını söyledi. Hastanekaldırılanlan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kamyonetteki kişilerin Ramazan Bayramı için pikniğe giden bir grup olduğu belirtildi.

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Son dakika:Bangladeş'te trafik kazası: 11 ölü
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