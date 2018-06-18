Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika:Hollanda'da sürücü aracıyla grubun arasına daldı

Son dakika:'da sürücü aracıyla grubun arasına daldı

'nın eyaletinde bir kişinin, aracıyla müzik festivalinden ayrılan grubun arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:51
Son dakika:Hollanda'da sürücü aracıyla grubun arasına daldı

'nın eyaletinde bir kişinin, aracıyla müzik festivalinden ayrılan grubun arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi. Hollanda polisi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracıyla festivalden ayrılan grubun arasına daldığını açıkladı.

Açıklamada, olayda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.Sürücünün olay yerinden kaçtığına işaret eden polis, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunu belirlemek için inceleme yapıldığını kaydetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Grubun arasına dalan sürücünün bulunması için operasyon başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika:Hollanda'da sürücü aracıyla grubun arasına daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN