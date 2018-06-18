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Türk gemisi batmaktan kurtarıldı

Giriş Tarihi: 18.6.2018
Türk gemisi batmaktan kurtarıldı
Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'nde Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezi'ne (MRCC) bildirilmesi üzerine Hırvatistan ve 'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi. 85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türk, 2'si vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi. Gemi batmaktan kurtarıldı.
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Türk gemisi batmaktan kurtarıldı
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