Türkiye modeli tek seçeneği

Almanya Başbakanı Angela Merkel
, lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik ile kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik arasında yaşanan ve koalisyon çatlağına neden olan göçmen krizine Türkiye modeli ile çözüm arıyor. Merkel planını 28-29 Haziran'daki Brüksel zirvesinde dile getirmeyi planlıyor. Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi Merkel'in özel zirve düzenleyerek İtalya
ve Yunanistan
'a Türkiye ile AB
arasında 2016'da imzalanan anlaşmaya benzer bir çözüm önereceğini ileri sürdü. Bild, Merkel'in zirvede konuyu Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile görüşeceğini belirtti. Haberde İtalyan bir yetkilinin "Henüz üzerinde anlaşılmış değil, planlama aşamasındayız" sözleri aktarıldı. İngiliz Reuters ajansı da, Merkel'in ülkesindeki koalisyon ortaklarına kendisine iki hafta süre tanımalarını istediğini Avrupa ülkeleri ile ikili anlaşmalar yapılacağını söylediğini aktardı.