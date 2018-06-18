Yunanistan-Makedonya arasında tarihi imza

Yunanistan
'ın, kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti
ile arasındaki 26 yıllık isim ihtilafının giderilmesini öngören anlaşma dünya ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. AB
D başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından 'tarihi bir anlaşma' olarak nitelenen adım, Yunanistan'ın talebi üzerine, 1992'de Yugoslavya'nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti'nin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngörüyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev'in 8 aylık müzakerelerden sonra varılan uzlaşma metni, dün iki ülkenin ortaklaşa kullandığı Prespes gölü kıyılarında düzenlenen törenle Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Törene katılan AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Anlaşmanın yalnız iki ülke için değil, Balkanlar ve AB ülkeleri için önemli bir anlaşma olduğunu, geri kalan Balkan ülkeleri için de bir örnek ve sorunların giderilmesi için bir pusula olabileceğini" dile getirdi. Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedon mevkidaşı Zaev, anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasında süregelen 26 yıllık soğukluğun yerini iki halkın barışı, dostluğu ve işbirliğinin alacağını söyledi. Anlaşmaya göre iki ülkeden uzmanlar bir araya gelerek görüş ayrılıklarını giderecek. Ardından anlaşma Makedonya Parlemantosu'nda oylanacak ve ekim ayında halk oylamasına sunulacak. İKİ ÜLKEDE DE PROTESTOLAR OLDU
Yunanistan ve Makedonya arasındaki anlaşma, her iki ülkedeki milliyetçi çevrelerin tepkisine yol açtı. Yunan Milliyetçiler içinde "Makedonya" kelimesinin yer alacağı hiç bir ismin kabul edilmemesini, "Makedon dili" ve "Makedon milleti" gibi ibarelerin kullanılmasına karşı çıktılar. Yunan ana muhalefet partisinin anlaşmaya karşı sunduğu gen soru önergesi ise 128'e karşı 153 oyla reddedildi. Makedonya'daki Milliyetçiler de Başbakan Zoran Zaev hükümetini "Yunan şartlarına boyun eğmekle" suçladılar.
VETO DÖNEMİ BİTİYOR, AB VE NATO ÜYELİĞİNİN ÖNÜ AÇILIYOR
Yunanıstan, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse NATO
içindeki veto'larını kaldırmak için bu ülkenin "Makedonya" adından vazgeçmesini şart koşuyordu. Buna gerekçe olarak da antik Makedonya bölgesinin Yunanistan'ın tarihi ve kültürel bir mirasının bir parçası olduğunu ve bugünkü Yunan toprakları içinde bulunduğunu gösteriyordu. Yunanistan ayrıca, Büyük İskender
'in Makedonya Cumhuriyeti tarafından sahiplenilmesine karşı çıkıyordu.