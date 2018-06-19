51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 51 ülkedeki temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona ererken, 9 ülkede oy verme işlemi bugün tamamlanacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek üzere 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi bitti.

Oy verme işlemi ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da sona erdi. Bu ülkelerdeki temsilciliklerde 176 bin 769 seçmen oy kullandı.