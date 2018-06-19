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51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona erdi

seçimlerine sadece 4 gün kaldı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona ererken, 9 ülkedeki 33 temsilcilikte bugün yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanılabilecek. Şu ana kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenden 1 milyon 262 bin 193'ü sandık başına gitti, oy kullanma oranı yüzde 41'e ulaştı. Oy verme işleminin tamamlandığı 51 ülkede sandığa gidenlerin sayısı 176 bin 769 olurken, oy verme işleminin bugün sona ereceği 9 ülkede ise şu ana kadar 1 milyon 85 bin 424 seçmen oy kullandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 10:45
51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 51 ülkedeki temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona ererken, 9 ülkede oy verme işlemi bugün tamamlanacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek üzere 'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi bitti.

Oy verme işlemi ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da sona erdi. Bu ülkelerdeki temsilciliklerde 176 bin 769 seçmen oy kullandı.

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51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona erdi
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