ABD'nin Irak-Suriye sınırına hava saldırısı düzenlediği iddiası

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi mevzisine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bu saldırının DEAŞ'a destek anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye veya Irak'ta DEAŞ terör örgütüyle mücadele eden güçlerin hedef alınmasını kınıyoruz. Dünyayı bu tür terör örgütleriyle mücadele etmeye çağırırken, koalisyon güçlerinin de bu güçlerle dayanışma ve koordinasyon içerisinde olmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haşdi Şabi militanlarının hava saldırısında hedef alınması iddiasına ilişkin ise açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hangi isim altında olursa olsun, terörle mücadele eden güçlerin hedef alınması DEAŞ'a yardım ve yeniden örgütlenmesi için destek demektir."

Haşdi Şabi'den dün yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının milis gücünün Irak-Suriye sınırındaki mevzilerinden birini hedef aldığı ve saldırıda 22 militanın öldürüldüğü belirtilmişti.

IRAK SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLAMIŞTI

Irak Savunma Bakanlığı ise ABD'nin Irak-Suriye sınırında Irak güçlerine herhangi bir hava saldırısı düzenlemediğini duyurmuştu. Bakanlığa bağlı Güvenlik Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Haşdi Şabi de dahil Irak güçlerinin, Suriye sınırında ABD tarafından herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı kaydedilmişti.