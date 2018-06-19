Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.