Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu
İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin son durumu açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Heysem'in çene, şakak ve dişleri için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım" dedi. Ebu Seble'nin Çenesinin bir kısmının kırıldığı, dişlerinin tamamının döküldüğü, burnundan nefes alamadığı ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.6.2018 15:28Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 15:51
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.