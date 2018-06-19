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Ağzına gaz bombası isabet eden ’nin sağlık durumu belli oldu

İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin son durumu açıklandı. 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Heysem'in çene, şakak ve dişleri için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım" dedi. Ebu Seble'nin Çenesinin bir kısmının kırıldığı, dişlerinin tamamının döküldüğü, burnundan nefes alamadığı ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 15:51
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.

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Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu
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