Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > BM Genel Sekreteri: "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir"

Genel Sekreteri: " topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir"

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12 yıldır muhasara altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumun devam etmesi halinde İsrail ile savaşı ikazında bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 12:58
BM Genel Sekreteri: Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir

Genel Sekreter Guterres bu ifadeyi, 'nin 23 Aralık 2016'daki 2334 sayılı kararının uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda belirtti. BM'nin bu kararının dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarına Yahudi yerleşimlerinin derhal durdurulmasını, bu yerleşimlerin hukuki bir meşruluğunun bulunmadığını, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguluyor.

Guterres, bu raporu BM Güvenlik Konseyinin bugün yapılması planlanan Ortadoğu'daki durumla ilgili yapılan aylık toplantıya hazırlık toplantısında dağıttı.

Guterres, raporunda, mültecilere topraklarına geri dönüş hakkı verilmesi için Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, 30 Mart'ta başladığı Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açmasından şoke olduğunu belirtti. Guterres, "İsrail'in gerçek mermi kullanmaktan azami derecede sakınma sorumluluğu vardır. Ölümcül güç yalnızca ölüm tehlikesi ve ciddi yaralanma tehlikesi durumunda olarak kullanılır" dedi.

Guterres onlarca ölüme ve binlerce Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan sebeplerin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma ile açığa çıkarılması gerektiğini tekrarladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BM Genel Sekreteri: "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN