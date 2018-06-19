BM Genel Sekreteri: "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir"

Genel Sekreter Guterres bu ifadeyi, BM'nin 23 Aralık 2016'daki 2334 sayılı kararının uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda belirtti. BM'nin bu kararının Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına Yahudi yerleşimlerinin derhal durdurulmasını, bu yerleşimlerin hukuki bir meşruluğunun bulunmadığını, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguluyor.

Guterres, bu raporu BM Güvenlik Konseyinin bugün yapılması planlanan Ortadoğu'daki durumla ilgili yapılan aylık toplantıya hazırlık toplantısında dağıttı.

Guterres, raporunda, mültecilere topraklarına geri dönüş hakkı verilmesi için Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, 30 Mart'ta başladığı Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açmasından şoke olduğunu belirtti. Guterres, "İsrail'in gerçek mermi kullanmaktan azami derecede sakınma sorumluluğu vardır. Ölümcül güç yalnızca ölüm tehlikesi ve ciddi yaralanma tehlikesi durumunda olarak kullanılır" dedi.

Guterres onlarca ölüme ve binlerce Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan sebeplerin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma ile açığa çıkarılması gerektiğini tekrarladı.