Dünya bu olayı konuşuyor! 12 yıl sonra tecavüzcüsünü yakalayıp bunu yaptı...

32 yaşındaki adam 9 yaşındaki Tabata'yı yalnızken yakalayıp taciz ediyordu. Aralık 2016'da Tabata ve Fabricio (gerçek isimleri değil) 12 yıl sonra yeniden karşılaştı.

Tabata 9 yaşındayken Fabricio onun hayatına girdi. 39 yaşında evli, aile "dostu" Fabricio herkesin arkasından iki yıl boyunca Tabata'ya tecavüz etti. Fakat bu buluşmalarında Fabricio kelepçeliydi, Tabata onu kolunda sıkı sıkı tutuyordu ve diğer elinde ona bir tabanca yöneltmişti. Fabricio'yu hücresine götürdü, kapıyı kitledi ve orayı bir döngüyü tamamlamış olarak terk etti.