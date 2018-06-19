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Dünya bu olayı konuşuyor! 12 yıl sonra cüsünü yakalayıp bunu yaptı...

'da çocukken iki yıl boyunca bir adam tarafından e uğrayan çocuk, büyüyüp polis olduktan sonra adamı yakalayarak hapse attı. İşte genç kadının dünyayı hayrete uğratan hikâyesi...

Giriş Tarihi: 19.6.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 15:09
Dünya bu olayı konuşuyor! 12 yıl sonra tecavüzcüsünü yakalayıp bunu yaptı...

32 yaşındaki adam 9 yaşındaki Tabata'yı yalnızken yakalayıp taciz ediyordu. Aralık 2016'da Tabata ve Fabricio (gerçek isimleri değil) 12 yıl sonra yeniden karşılaştı.

Tabata 9 yaşındayken Fabricio onun hayatına girdi. 39 yaşında evli, aile "dostu" Fabricio herkesin arkasından iki yıl boyunca Tabata'ya etti. Fakat bu buluşmalarında Fabricio kelepçeliydi, Tabata onu kolunda sıkı sıkı tutuyordu ve diğer elinde ona bir tabanca yöneltmişti. Fabricio'yu hücresine götürdü, kapıyı kitledi ve orayı bir döngüyü tamamlamış olarak terk etti.

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Dünya bu olayı konuşuyor! 12 yıl sonra tecavüzcüsünü yakalayıp bunu yaptı...
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