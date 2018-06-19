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'un ’deki varlıkları donduruldu

mahkemesinin, lı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus şirketi `un ve Galler'deki varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 19:16
Gazprom'un İngiltere’deki varlıkları donduruldu

Rus şirketi 'un ve Galler'deki varlıkları donduruldu.

UKRAYNA'YA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Naftogaz'dan yapılan açıklamaya göre, Stockholm tarafından lı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıkları donduruldu.

Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İÇİN..."

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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Gazprom'un İngiltere’deki varlıkları donduruldu
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