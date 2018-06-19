Hindistan'da Cammu Keşmir Başbakanı istifa etti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin Başbakanı Mehbuba Mufti, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP), Halkın Demokratik Partisi (PDP) ile olan koalisyondan çekilmesinin ardından istifa etti.

Yerel medyada yer alan haberde, BJP'den yapılan açıklamada, Mufti'nin partisi PDP ile 3 yıldır devam eden koalisyonun "tahammül edilemez" boyutlara ulaşması nedeniyle çekilme kararı aldığı bildirildi.

BJP'nin kararını açıklamasının ardından, Mufti'nin istifasını sunduğu kaydedildi.

Cammu Keşmir'de uzun zamandır süregelen şiddet olayları karşısında iki parti arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştı. PDP duruma daha kontrollü yaklaşmaya çalışırken, BJP bu olaylara daha sert şekilde cevap verilmesini savunmuştu.

Cammu Keşmir meclisindeki 28 koltuk PDP'ye 25'i de BJP'ye aitti.

Mehbuba Mufti, Nisan 2016'da yemin ederek Başbakanlık görevine başlamıştı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.