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askerleri sınırında bir Filistinliyi şehit etti

Giriş Tarihi: 19.6.2018
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti
İsraıl askerlerinin Şeridi sınırında bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ahmed Ebu Hıdır (24) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu belirtti. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yazılı açıklamasında, beş Filistinlinin Gazze sınırında "güvenlik alt yapısını sabote etmeye" çalıştığını öne sürdü. Adraee, bu sırada meydana gelen patlamada bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti
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