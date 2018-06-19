İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

İsraıl askerlerinin Gazze
Şeridi sınırında bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail
askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ahmed Ebu Hıdır (24) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu belirtti. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yazılı açıklamasında, beş Filistinlinin Gazze sınırında "güvenlik alt yapısını sabote etmeye" çalıştığını öne sürdü. Adraee, bu sırada meydana gelen patlamada bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı.