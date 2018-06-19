Kosova Savaşında cinsel istismara uğrayan kadınlara destek yürüyüşü

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta cinsel istimara uğramış kadınlara yönelik destek yürüyüşü düzenlendi.

"19 Haziran Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" vesilesiyle yapılan yürüyüşte cinsel şiddete uğrayan kadınların başlarına gelenlerden ötürü suçlu olmadıkları, devlet ve toplumun, cinsel istismara maruz kalmış kadınların yanında olduğu mesajı verildi.

"SESİM OL"

"Sesim ol" sloganı altında Priştine merkezinde düzenlenen destek yürüyüşüne, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova Ofisi Temsilcisi Nataliya Apostolova, ABD ve İngiltere Büyükelçisi, bakanlar, Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga, milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehrin trafiğe kapalı caddesinde yapılan yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Thaçi, savaşta cinsel şiddete maruz kalmış bir kadının duygusal mektubunu okudu. Cumhurbaşkanı Thaçi yaptığı konuşmada cinsel istismar mağdurlarının, toplum ve kurumlar tarafından destek görmeleri gerektiğini söyleyip, Sırbistan'a sert çıktı.

SIRBİSTAN GÜNÜN BİRİNDE MUTLAKA HESABINI VERECEK!

"Sırbistan, Kosova'da işlediği suçlar nedeniyle günün birinde hesap verecektir. Sırbistan'ın Kosova'da işlediği tüm suçların tanığıyız. Sırbistan günün birinde mutlaka bu suçların hesabını verecektir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, cinsel istismar ve şiddetin, savaşın insanlık dışı uygulaması olarak icra edildiğini hatırlattı. "Bizleri aşağılamak ve utandırmak istediler" şeklinde konuşan Thaçi, cinsel istismara maruz kalan kadınların başlarına gelenlerden dolayı suçlu olmadıklarını vurguladı.

Yürüyüşü tertipleyen Kosova Cinsel İstismara Uğramış Kadınların Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Feride Rushiti yaptığı açıklamada, düzenledikleri yürüyüş eyleminin, Kosova'da savaş sırasında cinsel şiddete maruz kalmış kurbanlar hakkında başlatılan bilinçlendirme kampanyasının parçası olduğunu belirtti.

Kosova'da savaş sırasında yaklaşık 20 bin kadının Sırp güçleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı tahmin ediliyor.

