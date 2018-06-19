Son dakika: ABD'de FETÖ'ye yönelik operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de birçok alanda lokomotif ülke olan Türkiye'nin Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit konumda olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE ASTANA'DA BİR LOKOMOTİFTİR"

Türkiye'nin Cenevre ve Soçi süreciyle Soçi'nin Cenevre'ye bağlanmasında çok önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Astana'da Türkiye bir lokomotiftir ve şu anda Münbiç dahil sahadaki çalışmalarla Türkiye bir lokomotiftir. Çatışmaların durdurulması ve güven artırıcı adımlar konusunda, insani yardımlar konusunda Türkiye bir lokomotiftir. Şu anda Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yani Suriye ile ilgili her konuda esasen en kilit ülke Türkiye'dir." dedi.

SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Türkiye'nin Suriye'de oyun kurucu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Münbiç'te ABD ile mutabık kalınan yol haritasının Suriye'nin geleceği için bir tehdit olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, diğer taraftan Rusya ve İran ile yapılan çalışmaların, rejimle muhalefet arasındaki çatışmaları durdurarak tarafları bir masa etrafında toplayıp siyasi çözüm için müzakerelere başlatmayı amaçladığını kaydetti.

FBI FETÖ'YE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu konuda bilgi verdiğini belirterek, "(Pompeo) Esasen 20 civarında eyalette FBI'ın (FETÖ'ya karşı) soruşturma başlattığını büyükelçimize söylemiştir." ifadelerini kullandı.