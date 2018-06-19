Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleşti

Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin gerçekleşti

Singapur'da düzenlenen ABD Başkanı ile lideri Kim Jong-un görüşmeleri sırasında 40 bin gerçekleştirildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:40
Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleşti

Singapur'da düzenlenen ABD Başkanı ile lideri Kim Jong-un görüşmeleri sırasında 40 bin gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD tabanlı teknoloji şirketi F5 Networks ve veri ortağı Loryka tarafından toplanan verilere göre, geçen hafta Singapur'da düzenlenen Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıların yüzde 88'inin Rusya, yüzde 8'inin ve yüzde 2'sinin de Almanya tabanlı olduğu bildirildi.

ARALARINDA ABD VE KANADA DA VAR!

Yüzde 2'lik saldırının ise aralarında ABD ve 'nın da bulunduğu diğer ülkelerden kaynaklandığı belirtildi.

Singapur Siber Güvenlik Kurumu (CSA) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zirve sırasında tespit edilen herhangi bir başarılı siber saldırı olmadığını bildirdi.

Son Dakika:Tarihi zirvenin imzaları böyle atıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN