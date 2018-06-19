Türk askeri Münbiç'te! Dış mahallelerde devriye faaliyeti devam ediyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler, Dadak köyü bölgesinde ve Sacu nehri boyunca görüldü.

Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirinin verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan ordusu Münbiç'in kuzeyinde çeşitli faaliyetler yürütüyor.



Türk askeri henüz tam olarak Münbiç'e girmedi. Mutabakat çerçevesinde yapılacak ortak devriye görevi için hazırlık yapılıyor.

Bu faaliyetler çerçevesinde Sacu nehri hattı boyunca ortak devriye koordinasyon faaliyeti gerçekleştirildi.

Türk ve Amerikan askerlerinin bugünkü faaliyeti sona erdi. Ortak devriye koordinasyon faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde Münbiç'in batısında ve kuzeyinde çeşitli yerlerde yinelenecek.

CUMHURBAŞKANI: MÜNBİÇ'TE DEVRİYE GEZME OLAYI BAŞLADI

Türk askerinin Münbiç'in dış mahallerinde devriye faaliyetlerine başlamasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: "Münbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı"

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRK ASKERİ MÜNBİÇ'TE GÖREVE BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım da, Türk askerinin bugün Suriye'de Münbiç bölgesinde göreve başladığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Bugün itibarıyla askerimiz Münbiç'te de göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için çalışmaları Amerika ile yapıyorlar" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: FIRAT KALKANI-MÜNBİÇ ARASINDA DEVRİYE GÖREVİ BAŞLADI

Türk askerlerinin Münbiç'te devriye faaliyetine başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girmeye başladılar. Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Münbiç kısa sürede terörden temizlenecek. Aşama aşama amacımız YPG kontrolündeki bölgeleri istikrara kavuşturmak."

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Münbiç'le ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek" dedi.

TSK'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI



TSK'nın Münbiç açıklamasında ise şöyle denildi:



"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

AKAR MÜNBİÇ İÇİN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Münbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

MÜNBİÇ YOL HARİTASINDA UZLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Münbiç'ten çekilmesini öngören Münbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Münbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.