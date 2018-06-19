Yemen ordusu Hudeyde Havalimanı'nda kontrolü sağladı

AA muhabirine konuşan hükümet güçleri komutanlarından Raid el-Habehi, "Ordu güçleri, Hudeyde Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladı." dedi.

Habehi, havalimanı çevresinde güvenliği sağlama amacıyla arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın açıklamalarını yayınladığı Batı Sahil Cephesi komutanı Ebu Zera el-Mahremi de havalimanında kontrolün sağlanmasının ardından Husi militanların Durayhimi ilçesine doğru kaçtığını, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp yerleşim bölgelerine konuşlandığını ifade etti.

Mahremi, ordu güçlerinin ilçe merkezinde kontrolü sağlamak için havalimanının güneybatı tarafından ilerlediğini söyledi.

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Öte yandan Husi yönetici Muhammed el-Behiti ise sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, çatışmaların yoğun hava saldırıları altında havalimanının güneyinde hala devam ettiğini aktardı.

Behiti, "düşmana büyük zararlar verdiklerini" kaydetti.

Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.