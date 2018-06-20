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'den Engie'ye vergi cezası

Avrupa Birliği Komisyonu, Fransız şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı 120 milyon euro geriye dönük vergi borcu çıkardı.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:25
AB'den Engie'ye vergi cezası

Avrupa Birliği () Komisyonu, Engie'nin Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 2016 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının ekonomik gerçekliği yansıtmadığı ve AB kamu destekleme kurallarına aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, Lüksemburg'un Engie'ye geçmişte sağladığı vergi indirimlerinin yasal olmadığı ve Lüksemburg'un şirketten 120 milyon euroyu tahsil etmesi kararı alındığı kaydedildi.

Daha önce kamuoyunda GDF Suez olarak bilinen ve 2015'te adını Engie olarak değiştiren merkezli şirketin 70 ülkede özellikle sektöründe yatırımları bulunuyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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AB'den Engie'ye vergi cezası
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