Beyaz Saray: Çin'in ekonomik saldırganlığı küresel bir tehdit

Raporda Çin'in oluşturduğu tehdit iddiasına ilişkin şu fadeler yer aldı:

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda, endüstriyel temelini modernleştirerek ve küresel değer zincirinde yükselerek hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi.

Yine de, söz konusu büyüme küresel ilke ve kuralların dışında kalan saldırgan eylemler, politikalar ve uygulamalar yoluyla elde edildi.

Rapor ayrıca Çinin çeşitli uygulamalar yoluyla Amerikan teknoloji ve fikri mülkiyetine ulaşmaya çalıştığı iddia edilirken, Çinin ekonomik saldırganlığına teknoloji ve fikri mülkiyet haklarının fiziksel veya siber saldırılar yoluyla çalınması, ABD ithalat kontrolü yasalarının çiğnenmesi, sahtekarlık ve korsanlık eylemleri örnek gösterildi.

Bu kapsamda raporda, şu an ABD üniversitelerinde eğitim gören veya önde gelen ABD kurumlarında çalışan Çin vatandaşlarının, ülkeleri tarafından manipule edilebilmeleri veya baskıya maruz kalma ihtimalleri olduğunun altı çizilirken, söz konusu Çin vatandaşlarının Pekinin askeri ve stratejik amaçları doğrultusunda hareket eden bilgi toplayıcıları olabilme ihtimalleri değerlendirildi.

RAPOR ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

Çin ekonomisinin büyüklüğü, açıkça piyasaya zarar veren politikaları ve gelecekteki endüstrilere hakim olma niyeti değerlendirildiğinde, Çinin eylemleri, politikaları ve şu an kürse teknolojiyi hedef alan ekonomik saldırganlığı yalnızca ABDyi değil aynı zamanda küresel gelişim sistemini de tehlikeye atmaktadır.