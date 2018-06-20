BM Genel Sekreteri: Gazze savaşın eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan olaylar nedeniyle abluka altındaki Gazze
'nin savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne önceki gün gönderdiği raporda, olası bir savaşın önlenmesi için 2014'te varılan ateşkese uyma çağrısı yaptı. Guterres, İsrail
askerlerinin 30 Mart'ta Gazze'de başlayan ve 130 Filistinlinin öldürüldüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde çocuklar, gazeteciler ve sağlık çalışanlarını öldürmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin, "yasadışı Yahudi yerleşimlere son vermesini isteyen" karara uymadığını vurgulayan Guterres, barışın Kudüs'ün İsrail ile Filistin'in başkenti olmasından geçtiğini belirtti. Kızıl Haç, marttan beri İsrail askerlerinin 13 bin kişiyi vurduğunu ve bin 400 kişinin ise 3 ila 5 kurşunun isabet etmesiyle yaralandığını açıklamıştı.