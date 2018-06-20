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Bosna katili yakalandı!

1992 yılında eski döneminde bir kasabada 59 kişiyi öldürmekle suçlanan pazartesi günü tutuklandı. Danıştay bugün sanığın hakkındaki iade talebine karşı son temyiz başvurusunu reddetti. Böylece Susnjar, ’de İnsanlık Suçlarıyla Mücadele Ofisine bağlı polis ekipleri tarafından tutuklandı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:46
Bosna katili yakalandı!

Bosna'da 59 sivili öldüren savaş suçlusu Sırp , 'nın başkenti 'te tutuklandı.
1992 yılında eski döneminde bir kasabada 59 kişiyi öldürmekle suçlanan Radomir Susnjar pazartesi günü tutuklandı. Danıştay bugün sanığın hakkındaki iade talebine karşı son temyiz başvurusunu reddetti. Böylece Susnjar, 'de İnsanlık Suçlarıyla Mücadele Ofisine bağlı polis ekipleri tarafından tutuklandı

59 MÜSLÜMAN SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

62 yaşındaki adam, Videgrad şehrinde Nisan-Temmuz 1992 ayları arasında evlerini ateşe vererek 59 Müslüman sivili öldürmekle suçlanıyor. Eylemi eski Yugoslavya döneminde, Müslüman Bosna'da Sırplar tarafından yürütülen etnik temizlik çerçevesinde gerçekleştirdiği sanılıyor.


Adaletten kaçmak için uzun bir süre bir adaşlık durumunun söz konusu olduğunu savunan zanlıyı kendi suç ortakları ele verdi. Üyesi olduğu "beyaz kartallar" adlı paramiliter oluşumun şefi , 2012 yılında eski Yugoslavya Uluslararası Mahkemesi tarafından benzer suçlamalarla dava edilerek hüküm giydi. Milan Lukic, suç ortağının Radomir Susnjar olduğunu açıkladı.
Öte yandan Fransız makamlarından sanığın iadesini talep etmek için Bosna'nın bir haftalık süresi bulunuyor.

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Bosna katili yakalandı!
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