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Dışişleri Bakanı 'ndan Ahaber'e özel açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt , gündemdeki konular üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Çavuşoğlu'nun gündeminde var.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 12:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ahaber'e özel açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- takvimi tıkır tıkır işliyor. Yol haritası problem çıkmadan devam ediyor. Kararlılığımız önemli kazanımlar sağladı. Türk askeri Münbiç'te ...

-Kandil operasyonuna ilişkin konuşan , şu ana kadar İran ve Irak'ın operasyona dair bir rolünün olmadığını ifade etti. "Biz kandil operasyonunda meşru hakkımızı kullanıyoruz. Teröristler karşımıza çıkamıyor, inlerine kaçıyor." Kandil'i temizleyeceğiz, hedef bu"

-PKK terör örgütüne karşı; ABD, Bağdat ve Erbil ile beraber çalışacağız.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ahaber'e özel açıklamalar
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