Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ahaber'e özel açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

-Münbiç takvimi tıkır tıkır işliyor. Yol haritası problem çıkmadan devam ediyor. Kararlılığımız önemli kazanımlar sağladı. Türk askeri Münbiç'te ...

-Kandil operasyonuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ana kadar İran ve Irak'ın operasyona dair bir rolünün olmadığını ifade etti. "Biz kandil operasyonunda meşru hakkımızı kullanıyoruz. Teröristler karşımıza çıkamıyor, inlerine kaçıyor." Kandil'i temizleyeceğiz, hedef bu"

-PKK terör örgütüne karşı; ABD, Bağdat ve Erbil ile beraber çalışacağız.

AHaber CANLI YAYIN