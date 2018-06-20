FETÖ destekli senatörlerin F-35'ler için algı çalışması yaptı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD ve Avrupa'daki Türkiye karşıtı algı çalışmaları devam ediyor. Yurt dışında rüşvet ve bağışlarla bazı senatörleri yanına çeken FETÖ, bu senatörler ile Türkiye karşıtı çalışmalar yapıyor.

Son olarak Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-35'ler için Türkiye karşıtı bir tasarı hazırlayan senatörler Türkiye'ye bu savaş uçaklarının teslim edilmemesi çağrısında bulunmuşlardı. Türkiye, ABD ile F-35 anlaşmasını skandal tasarı kabul edilmeden önce imzaladığı için savaş uçakları Türkiye'ye teslim edilecek. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimi için tören yapılacağı vurgulanmıştı.

Senatör Lankford, FETÖ'cü Bilal Ekşili ile birlikte...

O ÇAĞRIYI YAPAN SENATÖRLER FETÖ DESTEKÇİSİ ÇIKTI!

ABD'nin senato tarafından kabul edilen 'Türkiye'ye F-35 verilmesin' maddesinin perde arkasında FETÖ savunucusu senatörlerin Türkiye'nin PKK ve YPG'yi vurması ile FETÖ ile mücadelede tutuklanan örgüt üyelerini bahane ettiği ortaya çıktı. Durdurma kararında etkili olanlardan biri olan FETÖ'nün ABD'deki en büyük hamilerinden Oklahoma'lı Senatör James Lankford, FETÖ'ye destek veren ve bağış alan çok sayıda senatörle birlikte, Türkiye'nin PKK'yı ve YPG'yi vurmasını gerekçe göstererek, F-35'lerin satışının durdurulması amacıyla geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı James Mattis'e bir mektup yazdı. Bu isimlerin FETÖ elebaşı Gülen'i ayrıca savunmaları da dikkat çeken noktalar arasında.

Senatör Lankford, FETÖ'cü Enes Kanter'e destek çıkan açıklamalar yapmıştı

ERDOĞAN HEDEFTE

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duyulan kin, özellikle satırlara yansıyor. ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Erdoğan'ın İsrail'e "terörist devlet" dediğini, Yunanistan'ın topraklarını taciz ederek provoke ettiği ve 40 yıldan fazla bir süredir Kıbrıs'ta işgalci olduğu gibi karalamalar mektupta yer aldı. İzmir'de FETÖ'den tutuklu bulunan Rahip Brunson gibi isimlerin cezaevlerine konulduğu, bunun sebebinin ise FETÖ eleşabının iadesi için Türkiye'nin elini güçlendirme çabası olduğu ileri sürüldü.