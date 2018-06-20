İki genç rap’çi aynı gün vuruldu

ABD'de yıldızı yeni parlayan genç rap şarkıcıları arasında gösterilen XXXTentacion lakaplı Jahseh Onfroy
, Florida eyaletinin Miami kentinde bir motosiklet satıcısının önünde silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti.
Olayın gerçekleştiği bölgenin polis merkezi, 20 yaşındaki şarkıcının hastaneye kaldırılırken öldüğünü açıkladı. ABD medyası ise Onfroy'ın soyguna kurban gittiğini; hırsızların şarkıcının BMW marka spor arabasının içindeki Louis Vuitton
marka çantasını alarak kaçtığını duyurdu. Görgü tanıkları kapüşonlu bir sweatshirt giyen iki erkeğin çantayı aldıktan sonra kaçtıklarını anlattı. Polis merkezi katillerle ilgili bilgi veren kişiye 3 bin dolar para ödülü verileceğini bildirdi.
XXXTentacion'un arabanın içindeki kanlı görüntülerinin televizyon kanalları ve sosyal medyada yer bulmasının ardından Kanye West
, J. Cole, Travis Barker, Miley Cyrus
gibi ünlüler Twitter'dan taziye mesajları yayımladı.
XXXTentacion'ın ölümünden kısa bir süre sonraysa 21 yaşındaki Jimmy Wopo
lakaplı Travon Smart isimli rap şarkıcısının Pittsburg'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği haberi geldi. Jimmy Wopo'nun bir arkadaşıyla birlikte arabasında giderken açılan ateş sonucu pazartesi öğleden sonra yaşamını yitirdiğini belirten ABD'deki magazin siteleri, polisin olayı soruşturduğunu duyurdu. Wiz Khalifa ve Mac Miller, haberi aldıktan sonra sosyal medyadan taziye paylaşımlarında bulundu.