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'da "tuzlu su" su

'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini etti. binası önünde toplanan göstericiler, nun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 15:26
İran'da tuzlu su protestosu

'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini etti. binası önünde toplanan göstericiler, nun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

Göstericiler, "Düşmanımız buradadır. ABD'nin düşmanımız olduğunu söyleyenler yalan söylüyor" sloganları attı.

"BU SUYU İÇER MİSİNİZ?"

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, suyun bulanıklığına dikkati çekerek, "Tahran'da oturan idareci, bu suyu içer misin?" pankartları açtı.

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Abadan halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

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İran'da "tuzlu su" protestosu
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