İran'da "tuzlu su" protestosu

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti. Abadan Su İdaresi binası önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

Göstericiler, "Düşmanımız buradadır. ABD'nin düşmanımız olduğunu söyleyenler yalan söylüyor" sloganları attı.

"BU SUYU İÇER MİSİNİZ?"

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, suyun bulanıklığına dikkati çekerek, "Tahran'da oturan idareci, bu suyu içer misin?" pankartları açtı.

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Abadan halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.