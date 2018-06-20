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İran’dan açıklaması

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:50
İran’dan OPEC açıklaması

İran, ve 'nın gündeme getirdiği ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını yılın ikinci yarısında 1.5 milyon varil/gün artırmaları önerisine karşı çıkıyor.

OPEC üyeleri, Başkanı Trump ve 'in petrol fiyatlarının düşürülmesi ve üretimin artırılarak global ekonominin desteklenmesi çağrıları yaptıkları bir ortamda Cuma günü Viyana'da bir araya gelecekler.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC toplantısına katılmak için gittiği Viyana'da yaptığı açıklamada, "Bu toplantıda, miktar konusunda bir anlaşmaya varılacağına inanmıyoruz; bu yönde bir karar olası değil. OPEC, ABD Başkanı 'tan talimat alan bir örgüt değil. OPEC, ABD Enerji Bakanlığı'nın bir parçası değil" diye konuştu.

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İran’dan OPEC açıklaması
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