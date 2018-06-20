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İsrail 'nin kararından memnun

yapılan açıklamada, Başkan , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e 'nin Konseyden ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 11:05
İsrail ABD'nin kararından memnun

'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı İsrail yönetimini memnun etti. yapılan açıklamada, Başkan , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e ABD'nin Konseyden ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

KONSEY İSRAİL KARŞITI...

Açıklamada, Konseyin uzun yıllardır ön yargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bir kuruluş olduğunu ispatladığı, insan haklarını koruma misyonuna ihanet ettiği ileri sürülerek ABD'nin Konseyden ayrılmasının "cesur" bir karar olduğu ifade edildi.

ABD'nin ayrılma kararının Konseye açık bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Konsey, sistemli bir şekilde insan haklarını ihlal eden rejimlerle mücadele yerine, Ortadoğu'daki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e 'takıntılı' bir şekilde odaklanıyor."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor. 'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

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İsrail ABD'nin kararından memnun
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