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'de 'a ait 8 hedefi vurdu

ordusunun, Şeridi'nde 'a ait 8 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 07:18
İsrail Gazze'de Hamas'a ait 8 hedefi vurdu

ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, 'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık 'a ait 3 askeri kompleksteki 8 hedefe saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırından İsrail tarafına 13 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 4'ünün imha edildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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İsrail Gazze'de Hamas'a ait 8 hedefi vurdu
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