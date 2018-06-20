Son dakika:Makedonya'nın adı resmen değişti!

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile "isim sorununun" çözümüne ilişkin imzalanan anlaşmayı onayladı.

İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katıldı. Oturuma katılan milletvekillerin tamamı "evet" oyu verirken, muhalefet milletvekilleri oturumda yer almadı. Başbakan Zoran Zaev, mecliste yaptığı konuşmada, üç gün önce Prespa'da Makedonya'nın ilerlemesine engel olan soruna son veren belgenin imzalandığını hatırlatarak, anlaşmanın "belirsizliğin sonunun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın her iki taraf için de saygın ve kabul edilebilir olduğunu kaydeden Zaev, "NATO bugün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvesinde Makedonya'nın ittifaka davet edilmesi maddesini oybirliği ile kabul etti." dedi.

İSİM KRİZİNİN ARKA PLANI

Atina, eski Yunanistan'ın Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiası anlamına geldiğini öne sürerek, kurulduğu günden beri eski Yugoslavya cumhuriyeti Makedonya'nın ismini değiştirmesi gerektiğini savunuyor. Yunanistan, aşılamayan bu kriz nedeniyle Makedonya'nın AB ve NATO üyeliğine de karşı çıkıyor. Varılan mutabakat Yunanistan'ın beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Ancak muhalifler yine de mutabakatın yeterli olmadığını, Makedonya'nın daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor. Bu arada Makedonya Cumhurbaşkanı da mutabakatı imzalamayı reddediyor. Uluslararası toplumun desteğini arkasına alan Çipras'ın attığı bu adımın amacına ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.