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Mehmetçik Afrin'de halkın yaralarını sarıyor...

, terör örgütü /'yi Afrin'den söküp atmasının ardından ve Türk ile birlikte 5 bin aileye insani yardım sağlıyor. Halk Mehmetçiğe her defasında sevgi gösterisinde bulunuyor. Suriyeli yaşlı bir kadın da kendisine yardım getiren Mehmetçiği kaskından öperek teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 11:07
Mehmetçik Afrin'de halkın yaralarını sarıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Afrin'de son bir hafta içerisinde; ve Kızılayişbirliğinde 28 farklı yerde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı.

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Mehmetçik Afrin'de halkın yaralarını sarıyor...
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