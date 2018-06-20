Mehmetçik Afrin'de halkın yaralarını sarıyor...

TSK, terör örgütü PKK/PYD'yi Afrin'den söküp atmasının ardından AFAD ve Türk Kızılayı ile birlikte 5 bin aileye insani yardım sağlıyor. Halk Mehmetçiğe her defasında sevgi gösterisinde bulunuyor. Suriyeli yaşlı bir kadın da kendisine yardım getiren Mehmetçiği kaskından öperek teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:32Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 11:07
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Afrin'de son bir hafta içerisinde; AFAD ve Kızılayişbirliğinde 28 farklı yerde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı.