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Tepkiler Trump'ı geri adım attırdı

Başkanı , çocukların ailelerinden ayrılmaması için bir şeyler imzalayacağını söyledi. Göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan "sıfır hoşgörü" politikası nedeniyle tepkiler çığ gibi büyürken, ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir adım atmak zorunda kaldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 20:30
Tepkiler Trump'ı geri adım attırdı

'da kabine toplantısında konuşan Trump, hem sınırındaki güvenliği iyileştirmek hem de aileleri bir arada tutmaya yardımcı olmak için kısa bir sürede harekete geçeceğini belirtti.

için güvenliği sağlamak istediğini söyleyen Trump, konu ile ilgili bir şeyler imzalayacağını söyleyerek, "Önleyici bir şeyler yapacağım ve bunun tasarı ile uyumlu olacağına eminim" dedi.

Trump'ın yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, sorununun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının yarın oylamaya sunulacağını bildirdi.

Melania Trump'tan itiraf...

ABD'nin 'si Melania Trump da ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

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Tepkiler Trump'ı geri adım attırdı
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